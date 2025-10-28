Секрет синих собак из Чернобыля раскрыт: биолог назвал настоящую причину необычного окраса

Таинственные синие собаки, обнаруженные в Чернобыльской зоне отчуждения, оказались результатом действий вандалов, а не радиационных мутаций. К такому выводу пришел ветеринарный специалист, опровергая многочисленные спекуляции вокруг необычного явления. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сенсационные сообщения о синих собаках в Чернобыле получили неожиданное объяснение от профессионала. Ветеринар Михаил Шеляков категорически отверг версию о природном происхождении яркого окраса животных. По его словам, в природе просто не существует гена, способного дать такой насыщенный синий цвет шерсти.

Специалист подчеркнул, что даже теоретически появление подобной мутации потребовало бы длительного эволюционного периода, а не могло произойти внезапно. Шеляков ссылается на собственный опыт исследований в зоне отчуждения, где его команда целенаправленно искала, но не обнаружила значительных генетических изменений у местных животных.

Биолог пришел к выводу, что необычный окрас — дело рук хулиганов, использовавших краску. Этот случай привлек внимание людей, когда в соцсетях появились фотографии активных и здоровых на вид собак с ярко-синей шерстью, вызвавшие волну предположений о радиационных мутациях.

