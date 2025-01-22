Семь автомобилей попали под лавину в Киргизии

Семь автомобилей оказались под лавиной, которая обрушилась на стратегическую автомобильную трассу Бишкек-Ош в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился в Жайылском районе Чуйской области, а именно на 132-м километре дороги Бишкек-Ош. Лавина объем порядка 3500 куб.м сошла в двух местах и погребла под собой шесть легковушек, а также микроавтобус.

Одно из легковых транспортных средств полностью оказалось под толщей снега. Сотрудники МЧС достали оттуда четырех человек, среди которых находилась потерявшая сознание женщина. Пострадавшая на карете скорой помощи была доставлена в лечебное учреждение. Остальные участники ЧП сами смогли выбраться наружу.

Ранее сообщалось о том, в каком состоянии находятся люди, попавшие под лавину в Шерегеше.