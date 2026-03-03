Семь лет насилия: что грозит супругам из Петербурга за издевательства над собственными детьми

Красногвардейский районный суд Петербурга 3 марта санкционировал арест семейной пары, которую подозревают в систематическом сексуальном насилии над тремя собственными детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

По версии следствия, издевательства в семье продолжались с 2017 года, а жертвами стали две дочери и сын. Правоохранительные органы начали проверку после экстренного звонка в службу 112, поступившего от старшей 15-летней девочки. Школьница сообщила о преступлениях родителей, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Задержание главы семейства потребовало привлечения сил Росгвардии, так как 36-летний мужчина попытался скрыться вместе с заявительницей в неизвестном направлении. В ходе обыска в мобильном телефоне фигуранта обнаружили видеофайлы, подтверждающие факты насильственных действий.

Помимо 15-летней школьницы, потерпевшими по делу признаны ее 12-летняя сестра и семилетний брат. В настоящее время оба родителя находятся в изоляторе, им официально предъявлены обвинения в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Орехово-Зуеве появилась услуга по проверке женихов на детекторе лжи.