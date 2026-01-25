Семейная ипотека с 1 февраля: что изменится для супругов и родителей

С 1 февраля 2026 года вступают в силу важные изменения в правилах предоставления семейной ипотеки. Основные нововведения направлены на повышение прозрачности программы и предотвращение использования различных схем для получения необоснованной выгоды, сообщил Газете.ру бизнес-консультант Илья Русяев.

Первым ключевым изменением станет введение правила «одна семья — один льготный кредит». Это означает, что супруги больше не смогут оформить две отдельных ипотеки по программе, как это иногда практиковалось ранее. Одновременно с этим автоматически вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков при заключении договора, за исключением случаев, когда один из них является иностранным гражданином. Данная мера усложняет банкам возможность исключить одного из супругов из сделки для искусственного улучшения кредитных показателей.

Второе существенное изменение коснется так называемых «донорских» схем, при которых право на льготу формально использовали родители с детьми, а приобретаемое жилье оформлялось на других лиц. Новые правила прямо устанавливают, что собственником или одним из собственников квартиры должен быть именно родитель, имеющий основание для получения семейной ипотеки. Иные лица не могут быть единоличными владельцами жилья, купленного по льготной программе.

