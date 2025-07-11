Семьям с детьми могут выдать по 3 тыс. руб. на книги

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть старт программы по выпуску детских книжных карт. Семьи с детьми от 3 до 6 лет смогут получать по 3 тыс. руб. на покупку книг. Об этом сообщило РИА Новости.

В России может появиться новая мера поддержки для семей с детьми — выпуск детских книжных карт. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать программу, которая позволит родителям тратить выделенные государством средства на литературу для детей от 3 до 6 лет. Сумма поддержки составит 3 тыс. руб.

Инициатива обсуждалась на заседании Совета по русскому языку и языкам народов России. Координировать программу будет один из федеральных органов власти, но какой именно, пока не определено. Ожидается, что проект запустят в 2026 году.

Детали программы должны быть представлены до 10 октября. Если ее утвердят, книжные карты могут стать дополнительной мерой поддержки наряду с маткапиталом и другими социальными выплатами.

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