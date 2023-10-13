Семью напавшего на школу в Аррасе должны были выслать из Франции – СМИ

По данным издания Figaro, семью выходца из Чечни, который 13 октября напал на школу в Аррасе, что во Франции, должны были выслать из страны еще в 2014 году.

В тот день, в феврале 2014 года пограничники разбудили членов семьи и даже отправили их в аэропорт в Париже, чтобы посадить на рейс до Москвы, но службы помощи беженцам стали защищать семью, надавили на политиков перед выборами и добились своего.

Напомним, что инцидент случился 13 октября в средней школе в Аррасе – выходец из Чечни с ножом напал на школу, один человек погиб. Атакуя, парень кричал «Аллах Акбар». Подробности в материале.