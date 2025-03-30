Съемочная группа «Вестей» попала под удар украинского беспилотника в Горловке

Группа журналистов телеканала «Вести.Донецк» подверглась атаке украинского дрона в Горловке, что находится в Донецкой Народной Республике, как сообщило медиа. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 марта, на окраине города.

В результате взрыва беспилотного летательного аппарата, который произошёл неподалёку от транспортного средства, пострадали водитель, оператор и корреспондент. Водитель и оператор получили контузию и в данный момент получают медицинскую помощь.

По имеющимся данным, целью вражеского БПЛА был именно автомобиль с журналистами. Съемочной группе удалось избежать прямого попадания дрона.

В среду, 26 марта, Анна Прокофьева трагически погибла в Белгородской области, подорвавшись на вражеской мине. Сегодня журналист была похоронена на Троекуровской кладбище в Москве с воинскими почестями и троекратным салютом.