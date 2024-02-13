Сенат США все же выделил деньги на помощь Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США все же одобрил очередной денежный транш в помощь Украине, Израилю и Тайваню, так как законопроект набрал достаточное количество голосов. Об этом сообщает ТАСС .

За законопроект, который предполагает выделение еще 95 миллиардов долларов для помощи государствам, проголосовали 70 сенаторов. Еще 28 представителей Сената выступили против, но роли это уже не сыграло, так как достаточное большинство голосов было набрано.

Теперь данный законопроект будет рассматриваться Палатой представителей Конгресса, где также должен получить подтверждение.

Сообщается, что новый документ о выделении денежных средств зависимым от поддержки Америки государствам больше не содержит в себе пунктов, касающихся ситуации на границе с Мексикой. По словам спикера нижней палаты, новая версия документа не касается действительно самой актуальной для Америки проблемы – незаконной миграции.

Законопроектом в том виде, в котором он был утвержден, остались недовольны некоторые члены Сената. Сенатор Майк Ли четыре часа выступал с трибуны в качестве протеста, не давая окончательно утвердить документ.