Сенатор от исполнительного органа госвласти Архангельской области решил досрочно сложить свои полномочия. Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что вопрос сложения полномочий с Александра Некрасова будет рассмотрен в среду, 29 января.

Как сообщают журналисты, о таком решении Некрасова сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. По официальным данным, срок полномочий политика истекал в сентябре текущего года. Данный вопрос будет рассмотрен депутатами в среду.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему Владимир Путин считает переговоры с Украиной на данный момент нелегитимными - в частности, речь идет о ранее изданном указе киевской власти о невозможности проведения каких-либо переговоров.