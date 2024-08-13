Сенатор-русофоб Грэм* посоветовал Киеву нанять для F-16 американских пилотов-пенсионеров
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Киев вполне может обойтись без долгого ожидания обучения своих авиаторов за рубежом для управления поставляемыми ВСУ Западом американскими истребителями F-16, няняв попросту западных пилотов из числа военных в отставке, в том числе и из США, считает отличающийся особой ненавистью в РФ и россиянам сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Подмосковью Сегодня», почему влияние истребителей F-16 на ход спецоперации будет минимальным.
«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов», — приводит слова Грэма*украинское издание «СТРАНА.ua».
Напомним, по мнению ветерана американской армии Крапивника, с F-16 у украинцев образовалась поразительная проблема.
* — внесен в реестр террористов и экстремистов в России