Киев вполне может обойтись без долгого ожидания обучения своих авиаторов за рубежом для управления поставляемыми ВСУ Западом американскими истребителями F-16, няняв попросту западных пилотов из числа военных в отставке, в том числе и из США, считает отличающийся особой ненавистью в РФ и россиянам сенатор-республиканец Линдси Грэм*.