Сенсация в мире науки: ученые выяснили, как кожа заставляет мозг видеть сны

Швейцарские исследователи совершили прорыв в понимании механизмов сна. Они выяснили, как сигналы от кожных покровов влияют на возникновение сновидений и развитие такого опасного расстройства, как нарколепсия.

Специалисты Бернского университета и университетской больницы Инзельшпиталь впервые доказали, что температурные импульсы, исходящие от кожи, обрабатываются мозгом и напрямую воздействуют на фазу быстрого сна. Это открытие проливает свет на природу нарушений сна, включая нарколепсию.

Ранее было известно, что комфортная теплая температура способствует увеличению продолжительности REM-сна, во время которого человек видит яркие сновидения. Однако механизм передачи информации от кожи к мозгу долгое время оставался загадкой. Ученым удалось выяснить, что в мозге существуют особые нейронные системы, реагирующие на кожную температуру.

В ходе экспериментов исследователи изучили редкое неврологическое заболевание — нарколепсию. Эта патология вызывает хроническую сонливость и внезапные приступы засыпания. Одним из тяжелых симптомов является катаплексия, то есть внезапная потеря мышечного тонуса во время бодрствования, которую часто провоцируют сильные эмоции вроде смеха.

Выяснилось, что при нарколепсии нейронные системы, реагирующие на температуру кожи, работают как своеобразный переключатель. Они определяют, впадет ли человек в фазу быстрого сна или же у него случится эпизод мышечного паралича в состоянии бодрствования. Результаты работы, опубликованные в журнале Science Translational Medicine, открывают новые перспективы для терапии расстройств ритма сна и бодрствования, которые пока поддаются лечению лишь ограниченным набором медикаментов.

