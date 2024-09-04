Сербия опровергла информацию о передаче Украине истребителей МиГ-29

Президент Сербии Александр Вучич выступил с опровержением информации о том, что страна собирается отдать украинцам истребители МиГ-29. Подробности сообщает информационное агентство Glas Srpske.

По словам руководителя, в настоящее время у Сербии имеются в наличии 14 самолетов, которые до этого были подвергнуты реконструкции и восстановлению. Кроме того, он резко высказался о людях, заявляющих об отправке МиГов Киеву.

«Тот, кто говорит это, не просто лжец – он ненормальный. Представьте себе, мы отдаем технику, каждую из которых я с трудом пытался получить», – сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов.

До этого в некоторых СМИ приводились сведения о том, что сербы передадут украинцам свои истребители. При этом 29 августа стало известно, что Сербия закупит у Франции 12 истребителей Rafale.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин во Владивостоке провел встречу с заместителем премьер-министра Сербии.