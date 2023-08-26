Сердце болит, давление скачет: магнитные бури ударят по этим знакам Зодиака в выходные

На выходных ожидаются серьезные магнитные бури. Землю накроет несколько геоударов мощностью в 4 балла. Не секрет, что многие люди это почувствуют. С точки зрения медиков, в первую очередь это касается тех у кого есть хронические заболевания.

Тяжело придется сердечникам, гипертоникам, а также астматикам. Но с точки зрения астрологии есть также несколько уязвимых знаков Зодиака. Тяжелее всего придется огненным и водным знакам: Рыбы, Скорпионы и Львы — самые чувствительные.

«В это время может ухудшиться не только физическое состояние, но и эмоциональное. К головной боли и усталости прибавиться тревожность, перепады настроения, плохой сон. Но в то же врем обостряется интуиция, легко считываются эмоции других людей», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» астролог Ксения Маг.

Рыбы, Скорпиона и Львы на выходных должны быть особенно внимательны к себе, не подвергать себя физическим и моральным нагрузкам.

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