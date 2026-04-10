«Сердце не билось 71 минуту»: кузбасские врачи совершили невозможное

В Кемерово 43-летняя женщина пережила остановку сердца, которая длилась 71 минуту — это в два с лишним раза дольше стандартного реанимационного окна. Пациентка поступила в клинику с острым инфарктом и кардиогенным шоком, но в приемном отделении ее сердце замолчало. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Врачи не опустили руки. Они продолжили непрямой массаж и искусственную вентиляцию легких, даже когда 30 регламентных минут истекли. Параллельно с оживлением провели коронарографию, нашли закупоренный сосуд и установили стент. Кровоток восстановили спустя 71 минуту. Сердце забилось.

Но главное чудо — не в возвращении ритма. При столь долгой гипоксии головной мозг обычно получает необратимые повреждения. Однако женщина вышла из комы в полном сознании, без потери памяти и когнитивных функций. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил команду кардиодиспансера, назвав их работу чудом. Сейчас пациентка идет на поправку и готовится к выписке.

