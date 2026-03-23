Сезон стройки открыт: спрос на ремонт дач в Подмосковье вырос на 61%, а на реставрацию плитки — в 2,6 раза

Владельцы загородной недвижимости в Подмосковье массово приступили к подготовке домов и участков к новому сезону. По данным «Авито Услуги», за последний месяц спрос на ремонт фасадов, заделку трещин и укрепление склонов вырос в разы. Об этом пишет REGIONS.

Период с 1 февраля по 10 марта стал временем настоящего строительного бума в Московской области. Самый заметный рост интереса коснулся капитальных фасадных работ: спрос на восстановление облицовки увеличился почти втрое. Ремонт трещин методом расшивки и шпатлевки стал востребованнее на 61%, а количество запросов на штукатурку фасадов выросло в 2,3 раза.

Не отстает и внутренняя отделка. Реставрация плитки оказалась в топе с ростом в 2,6 раза, спрос на шпатлевку фасадов увеличился на 55%, а на цементную затирку швов — на 23%. Одновременно дачники активно приводят в порядок земельные участки: услуги по дискованию почвы стали популярнее на 34%, а укрепление склонов — на 58%.

«Авито Услуги» отмечают, что помимо ремонта владельцы загородной недвижимости все чаще заказывают строительство отдельных объектов, например террас: здесь спрос подскочил на 55%. Весеннее оживление сказалось и на рынке подработок. Количество вакансий для строителей и отделочников выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а клинеров и помощников по хозяйству нанимали на 36% чаще.

