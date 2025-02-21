Шарлиз Терон проплыла на каяке по джунглям

Голливудскую актрису Шарлиз Терон увидели катающейся на каяке в Австралии, где она принимает участие в съемках фильма про маньяка. Об этом сообщил «Voice».

Актрису заметили в ярко-неоновой гребной лодке. В большинстве случаев гламурная Терон на этот раз была лишь с небольшим макияжем, а еще казалась максимально сосредоточенной.

Кинокартину снимает Бальтазар Кормакур по сценарию Джереми Роббинса. Героиня Терон увлекается лазанием по скалам и попадет в пустыню, где вступает в борьбу за жизнь с серийным убийцей. Для съемок в ленте актриса отказалась от помощи дублера и даже сложные сцены отыгрывает сама.

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