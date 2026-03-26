Схема на 1,2 млн: волгоградских журналистов поймали на вымогательстве у главврача

В Волгограде задержаны двое журналистов, которых подозревают в том, что они вынудили главного врача одной из поликлиник заплатить им 1,2 млн рублей. Свой главный козырь — анонимный интернет-канал с многотысячной аудиторией — они использовали для шантажа. Об этом сообщают «Вести».

По данным следствия, фигуранты начали с публикации заведомо ложных сведений, порочащих честь женщины-медика и ее близких. А затем вышли на связь и поставили ультиматум: деньги за удаление компромата и отказ от дальнейших атак. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, журналисты демонстративно стерли одну из публикаций — как подтверждение того, что могут это сделать.

Психологическое давление на врача продолжалось до тех пор, пока она не обратилась в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий вымогателей задержали. Ими оказались местные жители, связанные с журналистской средой. Оба уже дают показания.

Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и клевете. Фигурантам грозит серьезный срок. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

