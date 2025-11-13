«Шесть комнат и четыре санузла»: В Петербурге выставили на продажу сталинку за 1 млрд руб.
Сталинку в Санкт-Петербурге оценили в 1,1 млрд руб.
Фото: [Двор-колодец Саввинского подворья на улице Тверская в Москве/Медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге выставили на продажу пентхаус в сталинском доме, который называют самой дорогой недвижимостью такого типа в России. Цена вопроса — 1,1 млрд руб. Об этом сообщает Lenta.ru.
На рынке элитной недвижимости Петербурга появился уникальный лот — пентхаус в сталинском доме на Мытнинской набережной с ценником в 1,1 млрд руб. Эта сумма делает объект самой дорогой «сталинкой», когда-либо предлагавшейся к продаже в стране.
Новому владельцу достанется более 600 квадратных метров жилого пространства, организованного в шесть комнат. Ключевой особенностью апартаментов стала круговая панорама из панорамных окон, открывающая виды на главные символы города: Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. Помимо четырех санузлов и трех балконов, к пентхаусу прилагается место в подземном паркинге.
