Схиархимандрита Илия погребли на территории Оптиной пустыни

Состоялась церемония погребения схиархимандрита Илия, духовника патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни. Как сообщил ТАСС, похоронили его возле часовни Воскресения Христова, которая находится на территории Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь.

Схиархимандрит Илий ушел из жизни 15 марта в возрасте 93 лет. На церемонии прощания среди прочих присутствовали руководитель Петербурга Александр Беглов, глава Калужской области Владислав Шапша, а также патриарх Кирилл, который возглавил процесс отпевания.

Когда стало известно о смерти старца, к храму начали стягиваться православные верующие. Так, вечером 17 марта очередь из желающих проводить его в последний путь растянулась на сотни метров.