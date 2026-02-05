Шизофрения вместо тюрьмы: напавший на ребенка в Шереметьево мужчина избежал колонии

Химкинский городской суд вынес решение по делу гражданина Беларуси Владимира Витикова, который совершил нападение на двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Мужчину отправили на принудительное лечение, так как медицинская экспертиза выявила у него шизофрению. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за медицинских показаний обвиняемого. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Трагедия произошла в июне 2025 года в зоне выдачи багажа. Витиков без видимых причин схватил чужого двухлетнего мальчика и с силой бросил его на пол. Ребенок выжил, но провел в больнице несколько недель с серьезными травмами головы. Изначально нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

В ходе следствия выяснилось, что мужчине был запрещен выезд из Беларуси, однако он смог прилететь в Россию для трудоустройства. Сам Витиков признался, что ранее имел проблемы с законом из-за наркотиков и состоял на учете у психиатра. Суд пришел к выводу, что в момент совершения преступления подсудимый не осознавал своих действий. Теперь вместо тюремного срока он будет находиться под строгим наблюдением в специализированном лечебном учреждении.



