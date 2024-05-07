Школьники из Одинцово изготовили подарок бойцам, участвующим в СВО

Талисманом стал образ Святого Георгия Победоносца, выполненный из пряжи красного и желтого цвета. Во все времена этот Святой остается символом борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. На сопроводительной карточке ребята написали: «Дорогой солдат, пусть этот талисман бережет тебя от вражеских пуль и поможет дожить до победы! Мы верим в вас! Спасибо за мирное небо!».

Отмечается, что в изготовлении оберега помогали и родители класса. И поделку, и карточку ребята поместили в мешочек из военной ткани. Его удобно будет носить во внутреннем кармане куртки.

Ранее стало известно, что в Подмосковье впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора.