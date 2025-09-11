Школьные годы летчика-перебежчика: новые детали биографии Максима Кузьминова

Одноклассница летчика Кузьминова рассказала, что его преследовали детские травмы. Женщина, с которой пытался связаться перебежчик, раскрыла неизвестные факты его биографии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Одноклассница летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину, рассказала о его тяжелом детстве. По ее словам, в школьные годы будущего предателя жестоко травили из-за странного поведения, что сделало его замкнутым и одиноким человеком.

Женщина, которую некоторые СМИ ошибочно называли его девушкой, опровергла любые контакты с Кузьминовым после преступления. Она предположила, что незадолго до угона вертолета он искал возможность выговориться, так как не имел близких людей. Его психологическое состояние могло стать одной из причин рокового поступка.

Максим Кузьминов в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину, сдавшись местной разведке. Позже его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в Испании, где бывшего летчика и похоронили в безымянной могиле.

