Шойгу спрогнозировал новый этап гонки вооружений

Мир оказался на пороге новой гонки вооружений после того, как было изобретено гиперзвуковое оружие. Как сообщил ТАСС, такое мнение выразил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу во время пленарного заседания научно-экспертного совета СБ.

По словам Шойгу, на самом деле гонка вооружений не останавливалась, а лишь приобрела другое качество.

«Сначала появились обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, появилась необходимость в носителях — доставке этого оружия, появились войска РВСН, морские средства доставки и так далее», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности также сообщил, что в настоящее время мы подошли к другому этапу, во время которого появятся новые виды вооружения и подчеркнул, что говорит о гиперзвуковом оружии. Он отметил, что подобные устройства функционируют на основе «новых» физических принципов, глобальной дальности.

«Это и есть этап гонки вооружений», — заявил Шойгу.

Секретарь Совета безопасности также рассказал, что страны Запада используют подлые приемы в отношении независимых государств, а еще сообщил о появляющихся в противовес им других полюсов экономического развития и политического влияния.