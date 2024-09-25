SHOT: актера Романа Мадянова похоронят в Бронницах
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В пятницу, 27 сентября, в Московской области в городе Бронницы пройдут похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Там же публикуют разговор с сыном заслуженного артиста России. Роман Романович рассказал, что последний раз говорил с отцом о купленном ноже, к которым тот испытывал интерес.
«Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его, и ушёл», — рассказал Мадянов младший.
Народный артист России ушел из жизни 25 сентября. На протяжении последнего времени он боролся с рядом серьезных заболеваний.
Ранее сообщалось о том, в какой обстановке ушел из жизни Роман Мадянов. Незадолго до смерти он вместе с женой был в больнице, где ему делали МРТ.