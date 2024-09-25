SHOT: актера Романа Мадянова похоронят в Бронницах

В пятницу, 27 сентября, в Московской области в городе Бронницы пройдут похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Там же публикуют разговор с сыном заслуженного артиста России. Роман Романович рассказал, что последний раз говорил с отцом о купленном ноже, к которым тот испытывал интерес.

«Я пожелал спокойной ночи, сказал, что люблю его, и ушёл», — рассказал Мадянов младший.

Народный артист России ушел из жизни 25 сентября. На протяжении последнего времени он боролся с рядом серьезных заболеваний.

Ранее сообщалось о том, в какой обстановке ушел из жизни Роман Мадянов. Незадолго до смерти он вместе с женой был в больнице, где ему делали МРТ.