SHOT: Блиновская вынуждала сотрудников оформлять ИП для финансовых махинаций

Появились новые подробности громкого дела «королевы марафонов» Елены Блиновской, которые приводит телеграм-канал SHOT. Так, она вынуждала своих сотрудников оформлять ИП.

Такое принуждение, уточняет канал, обосновывалось тем, что через сотрудников было проще проводить финансовые операции, а принуждение происходило под угрозой увольнения. Стало известно, что «королева марафонов» подобные поручения передавала через Лилию Орленко – свою помощницу.

Та заставляла всех подчиненных – даже бухгалтеров – оформлять на себя ИП и передавать от них все данные для входа, уточняют журналисты. Сотрудники же, якобы, даже не знали о тех операциях, которые проводились через их ИП.

На очередное заседание, пишет SHOT, Блиновская пришла с наращенными ресницами. Сидела молча, а в конце заседания даже расплакалась. Напомним, ранее бывшие сотрудники «королевы марафонов» рассказали правду ее бизнеса.