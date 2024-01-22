Shot: эксперты рассказали, как экипажу Falcon 10 удалось выжить при крушении в Афганистане

По мнению экспертов, когда второй двигатель самолета отказал, еще около 20 минут джет мог планировать, пролетев за это время примерно 150 километров. Пилоты, которые к тому моменту уже запросили аварийную посадку в аэропорту Таджикистана, все равно присматривали ровное место в горах, что сесть. Однако, как отмечают эксперты, борт начал падать раньше, тогда пилоты, предположительно, подняли нос самолёта на 15–20 градусов, тем самым смягчив удар о землю. Плотный снег также помог сделать посадку мягче. По мнению специалистов, если бы удар о землю пришелся носом, то погибли бы все, кто был на борту.

В результате таких действий в авиакатастрофе выжили оба пилота и два медика. Пассажир джета и его жена, оказавшиеся жителями России, к сожалению, погибли.

Самолет следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), но из-за неисправности запросил посадку раньше, совершить которую уже не успел.