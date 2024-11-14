SHOT: шеф-повар Зимин мог умереть от сердечного приступа

По предварительной версии, шеф-повар Алексей Зимин умер из-за сердечного приступа в номере одного из отелей Белграда. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что перед смертью 52-летний Зимин отмечал выход своей книги «Англомания». В Сербию он прилетел из Лондона и в честь этого сделал ужин в одном из ресторанов Белграда. 12 ноября шеф-повар привычно ушел в своей номер, а с наступлением утра перестал брать трубку. Близкие ожидаемо забеспокоились, а труп мужчины нашли его друзья, попавшие в помещение. Тело мужчины было отправлено на экспертизу, а уже оттуда его направят в Лондон.

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