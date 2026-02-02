«Шоу» перед вылетом: рейс в Амстердам задержали из-за танцора на Airbus A320

В испанском аэропорту Манисес (Валенсия) произошел невероятный инцидент: неизвестный мужчина пробрался на взлетно-посадочную полосу, забрался по трапу на Airbus A320 авиакомпании Vueling и устроил на крыле дикие танцы, задержав вылет рейса более чем на два часа. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как сообщают очевидцы, нарушитель в течение примерно 10 минут бегал по крылу самолета, танцевал, раздевался, пил пиво и даже плевался в сотрудников аэропорта и полицейских, которые пытались его уговорить спуститься. В конечном итоге его задержали правоохранители. Рейс в Амстердам пришлось задержать на два с половиной часа для проведения всех необходимых проверок безопасности самолета после инцидента.

Ранее полуголый буйный турист из России бегал по салону таиландского самолета.