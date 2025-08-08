Шторм вынес тонны мусора на пляжи Сочи

Пляжи Сочи после сильных ливней оказались завалены мусором — тонны отходов и обломков деревьев вынесло из реки Мзымты. В Сириусе купание запретили, а спасатели предупредили, что уборка займет несколько дней. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мощные ливни в Сочи привели к тому, что река Мзымта вынесла в море огромное количество мусора и древесных обломков. Теперь побережье Сириуса напоминает свалку — вода у берега загрязнена, а песок скрыт под слоем отходов. На видео из телеграм-канала видно, как груды мусора плывут под звуки сирены. Сегодня, 8 августа, в городе объявляли угрозу атаки беспилотников и проводили эвакуацию людей с пляжей.

Спасатели оперативно перекрыли доступ к воде, предупредив отдыхающих об опасности. По их словам, на полную очистку пляжей потребуется не менее нескольких суток.

Ранее ПВО сбила три украинских беспилотника на подлете к Сочи.