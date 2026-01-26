Штраф для Пугачевой: Росприроднадзор требует снести незаконный пирс Аллы Пугачевой

Алле Пугачевой грозят серьезные неприятности из-за незаконной постройки на берегу Истринского водохранилища. Росприроднадзор обязал певицу снести личный пирс в течение месяца, в противном случае ее ожидает принудительный демонтаж и крупный штраф. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист Александр Хаминский сообщил, что у причала в поместье певицы в Солнечногорске отсутствуют все необходимые документы: регистрация, сертификаты безопасности, учет в Ростехнадзоре и аккредитация для швартовки. Более того, конструкция мешает проведению торгов по акватории. Если Пугачева проигнорирует предписание ведомства, пирс снесут принудительно, а все расходы лягут на певицу. Дополнительно ее могут привлечь к административной ответственности и обязать выплатить солидный штраф, если будет доказан экологический ущерб водоему.

Артистка покинула страну осенью 2022 года, вызвав волну критики, на которую ответила резкими высказываниями в соцсетях. Ее краткий визит в ноябре 2023 года, когда она записала несколько песен, не изменил ситуацию. Теперь юридические проблемы с недвижимостью добавляют новый штрафной штрих к и без того сложным отношениям звезды с российскими реалиями.

