Штраф за батарею: как обычный ремонт в квартире рискует разорить жильца

Самостоятельная замена отопительных радиаторов в квартире без согласования с управляющей компанией может привести к административному штрафу и судебному разбирательству. Об этом предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь в беседе с RT .

Он пояснил, что батареи, не оборудованные специальными отсекающими кранами, являются частью общедомовой системы отопления. Любые работы с ними требуют обязательного согласования с УК, так как некорректное вмешательство может нарушить теплоснабжение не только в квартире, но и во всем стояке или подъезде.

Технически проводить замену в отопительный сезон не запрещено. Однако управляющая компания вправе потребовать от собственника документы, подтверждающие безопасность и разрешенность к установке новых приборов. При сильных морозах, когда температура опускается ниже -10 градусов, отключение стояка для проведения работ часто невозможно. В остальное время отопление в квартире могут отключить максимум на три часа.

Эксперт рекомендует жильцам заранее уведомлять соседей о планируемых работах. Если замена будет произведена без согласования, собственнику грозит административный штраф по Кодексу об административных правонарушениях, а УК через суд может обязать его восстановить прежнюю конфигурацию системы отопления.

