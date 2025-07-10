Штрафы для владельцев животных могут вырасти в несколько раз

Владельцев животных в России могут начать штрафовать на крупные суммы — в Госдуму внесли законопроект о резком ужесточении наказаний за нарушения в содержании питомцев. Об этом сообщил ТАСС.

Группа депутатов во главе с Ниной Останиной предложила увеличить штрафы за нарушения в содержании животных в десятки раз. Сейчас за несоблюдение правил граждане платят от 1,5 до 3 тыс. руб., но новый законопроект повышает эти суммы до 20–50 тыс. руб. Для юридических лиц штрафы могут вырасти с 30 до 300 тыс. руб.

Особенно серьезные санкции ждут тех, чьи действия привели к травмам людей или повреждению имущества. В таких случаях штрафы для граждан составят до 100 тыс. руб., а для организаций — до 500 тыс. руб. Также ужесточаются наказания для владельцев приютов — их могут оштрафовать на 50–100 тыс. руб.

Правительство в целом поддержало инициативу, но предупредило, что слишком высокие штрафы окажутся неподъемными для некоторых граждан. В кабмине предложили скорректировать суммы, чтобы они не привели к обратному эффекту — когда люди просто откажутся от питомцев, чтобы избежать наказания.

Если закон примут, срок давности по таким нарушениям увеличится с двух месяцев до трех лет — значит, штраф можно будет получить даже за давний проступок.

Ранее стало известно, без каких документов путешествие с питомцем не состоится.