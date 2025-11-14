«Штрафы до 700 тыс. руб.»: в Госдуме разъяснили, кого коснется закон об авторизации через иностранные сервисы

Владельцев российских сайтов предложили штрафовать за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. При этом самих пользователей штрафовать не будут. Об этом сообщает ТАСС.

Новая законодательная инициатива в Госдуме нацелена на владельцев онлайн-ресурсов, а не на рядовых пользователей. Как разъяснил автор законопроекта Антон Горелкин, административная ответственность грозит только тем, кто до сих пор игнорирует требование предоставлять альтернативу зарубежным сервисам входа.

Размер штрафов для юридических лиц может достигать 700 тыс. руб. Речь идет о сайтах и приложениях, которые не внедрили за два года обязательные способы авторизации: по номеру телефона, через государственные порталы (ЕСИА или ЕБС) либо с помощью российских систем. Сам факт наличия кнопки входа через Google или другую иностранную почту нарушениями не считается — важно дать гражданам отечественную альтернативу.

По словам депутата, эта мера направлена на дальнейшее сокращение зависимости российского сегмента интернета от решений недружественных стран. Законопроект уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Ранее в России начали вводить «период охлаждения» сим-карт.