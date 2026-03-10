Российская правовая система может предъявить жесткий счет украинскому исполнителю Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке юриста Ивана Курбакова, затянувшийся цикл провокационных выступлений и политических манифестов артиста теперь рискует трансформироваться в уголовное дело с реальным сроком заключения до шести лет. Эксперт указывает на систематическое нарушение российского законодательства в части борьбы с экстремизмом.

В список претензий к Данилко вошел целый ряд эпизодов, начиная от публичного прославления украинских националистов до программных интервью с негативизацией отношения к России. Последней каплей стали выступления на латвийском фестивале, где под прикрытием развлекательной программы шел активный сбор финансов для нужд украинской армии.

Курбаков подчеркнул, что действия артиста подпадают под статьи 280 и 282 Уголовного кодекса РФ, которые карают за публичные призывы к экстремизму и разжигание ненависти.

