Шварценеггер выступил с опровержением информации о желании уехать из США из-за Трампа

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер опроверг появившуюся в соцсети X информацию о том, что он якобы планировал покинуть территорию США из-за избранного президента Дональда Трампа, от которого «устал».

В своей публикации бывший глава Калифорнии призвал граждан не верить фейковым новостям. Он уточнил, что был рожден в Австрии, но «сделан» в Америке, из которой «никогда» бы не уехал. Таким образом он прокомментировал информацию о желании уехать из Штатов, так как «устал» от «бреда» Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Европейский союз оказался в затруднительном положении после того, как пост президента США занял новый президент. В частности, опасения представителей объединения связаны с экономической стороной своего ближайшего будущего, которое также зависит от действий Китая.