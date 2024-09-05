Швеция потратит $6,2 млрд на электричество для украинцев

Швеция направит Украине $6,2 млрд для обеспечения энергоснабжения страны. О данном факте сообщается на сайте министерства иностранных дел скандинавского государства.

Уточняется, что данный транш станет дополнительной порцией оказываемой помощи. В названную сумму входят две газовые турбины, которые позволят генерировать энергию на первоначальном этапе. По сведениям шведского МИДа, который ссылается на данные Всемирного банка, благодаря оказанной помощи электричеством смогут воспользоваться 185 тыс. жителей Украины.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский поедет в Германию с просьбой о помощи. В частности, он рассчитывает добиться увеличения поставок вооружения.