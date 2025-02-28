Швыдкой назвал «очередной глупостью» Киева запрет русскоязычных песен на Украине

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному взаимодействию, в беседе с ТАСС назвал вероятный запрет на звучание русскоязычных песен на Украине «очередной глупостью» со стороны Киева.

Ранее, 27 февраля, украинские медиа заявили о намерениях правительства заблокировать русскоязычный музыкальный контент в стране.

Швыдкой подчеркнул, что это не первый случай, когда украинские власти вводят запреты, касающиеся русской культуры.

Спецпредставитель президента считает, что подобные ограничения прежде всего ударят по украинским слушателям, а не по русскоязычным исполнителям.

Напомним, что в мае 2019 года на Украине был принят закон, закрепляющий украинский язык как государственный, что ограничивает использование русского и языков национальных меньшинств.

Ранее в ГД предложили «по максимуму» воспроизводить российские песни в общественных местах.