Си Цзиньпин призвал Россию и Китай встать на защиту результатов Второй мировой войны

Китай и Россия вместе должны встать на защиту итогов Второй мировой Войны. Как сообщило РИА Новости, такое заявление председатель КНР Си Цзиньпин сделал во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе состоявшегося 21 января диалога лидер Китая отметил, что в этом году отмечается ряд памятных дат. Среди них 80-летие со дня победы в войне Сопротивления китайского народа японским захватчикам, победа СССР в Великой Отечественной войне и триумф в Мировой войне против фашистов, а еще юбилей основания ООН.

По мнению Си Цзиньпина, Москва и Китай вместе должны встать на защиту международной системы, ядром которой является ООН, а еще отстаивать результаты победы во Второй мировой войне и оказывать содействие странам в их обязательствах соблюдать цели и принципы Устава ООН. Кроме того, он заявил о необходимости отстаивать признанные всем международными сообществом базовые нормы и применять практику «многосторонности».

Информационное агентство со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова также сообщает о том, что лидер Китая получил приглашение в Москву на празднование 80-летия Победы.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили крупные совместные проекты, среди которых и «Сила Сибири-2».