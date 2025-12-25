Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2026 год в стране пройдет под знаком единства народов. Решение было озвучено главой государства на заседании Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин, выступая на Государственном совете, заявил о подписании указа, который дает 2026-му году официальный статус. Инициатива направлена на укрепление гражданского мира и межнационального согласия в многонациональной российской державе.

В планах — масштабная программа мероприятий, которая затронет все регионы. Ожидается, что акцент будет сделан на поддержке культурных традиций, языков и исторического наследия каждого из народов России. Специалисты расценивают этот шаг как стратегический, нацеленный на консолидацию общества вокруг традиционных ценностей в условиях сложной международной обстановки.

