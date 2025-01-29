Силовики нагрянули в здание УФАС в Петербурге

В здание УФАС в Петербурге с обысками пришли сотрудники полиции и ФСБ. Об этом в среду сообщает издание 47News.

По данным журналистов, обыски в здании УФАС связаны с делом о реализации госзакупок – нескольких сотрудников ведомства подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Уже состоялись девять обысков в частном жилье подозреваемых, также были проведены рейды и в самом здании УФАС, и в офисе коммерческой организации.

В итоге, в здание СК по Петербургу было доставлено не меньше 10 сотрудников УФАС, среди которых и начальники отделов, и замруководителя управления. Судя по всему, речь идет о реализации некой схемы, по которой торги среди подрядчиков проводились в рамках госзакупок через оспанивание условий конкурса. Коммерческая организация указывала как повод надуманные условия, процедуры приостанавливались.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 29 января в Пулково вводились временные органичения на полеты.