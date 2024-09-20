Силовики провели обыски у Бакальчука после стрельбы возле офиса Wildberriеs

Сотрудники силовых ведомств после стрельбы с погибшими у офиса Wildberriеs провели обыски у Владислава Бакальчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

А в телеграм-канале «Baza» подтверждают данный факт и публикуют информацию по делу, из которой следует, что проводимый обыск не терпит отлагательств. Конфликт со стрельбой произошел возле офиса WB 18 сентября. В результате инцидента пострадали несколько человек, а двое ушли из жизни в результате полученных ранений.

Ранее сообщалось о том, что по делу были арестованы 10 человек. Один из них назвался в суде заместителем командира ОМОН Чечни.