После стрельбы возле офиса Wildberriеs арестовали 10 человек

Решением Басманного суда Москвы под арест отправлены 10 человек, принимавшие участие в конфликте со стрельбой возле офиса Wildberriеs. Об этом сообщает ТАСС.

Последним под данный вид уголовного наказания попал мужчина по фамилии Досаев. Напомним, что конфликт произошел возле офиса маркетплейса 18 сентября. В результате инцидента несколько человек пострадали, а двое скончались от полученных ранений. Всего на допрос следователями были вызваны 27 человек, а одним из арестованных оказался Умар Чичаев, который в суде назвался заместителем командира ОМОН Чечни.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Бакальчук рискует лишиться своей доли в Wildberries.