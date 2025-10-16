Силовики провели обыски в администрации Калининграда

В администрации Калининграда идут массовые обыски. Операцию проводят сотрудники МВД и ФСБ, причины визита пока не разглашаются. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации Калининграда 16 октября работали сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Масштабные оперативные мероприятия проходили в кабинетах чиновников, при этом официальная причина визита силовиков не называется.

Несмотря на происходящее, в пресс-службе мэрии заявили, что рабочий процесс не остановлен и сотрудники продолжают выполнять свои обязанности. По информации местных СМИ, обыски могут быть связаны с расследованием уголовного дела, детали которого держатся в секрете. Калининград, являясь стратегически важным анклавом, часто оказывается в центре внимания федеральных силовых структур.

