Симоньян призвала полностью запретить YouTube из-за негативного контента

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время панельных дебатов «Новые смыслы для развития евразийского медиапартнерства» высказалась о полном запрете YouTube.

По словам медиаменеджера, YouTube должен быть запрещен весь и полностью, так как он является разносчиком разного рода зараз. Симоньян отметила, что пока такой запрет введен не везде, но его должны установить родители для своих детей, защитив тем самым от деструктивного контента.

Симоньян также отметила, что если ребенку давать вседозволенность и выбор того, что он будет смотреть и как, то тот, скорее всего, выберет те программы и ролики, которые ему полезны не будут. Все это ребенок будет заедать шоколадкой и пирожным, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Симоньян также предупредила Армению о последствиях плохих отношений с Россией.