Симоньян резко ответила на критику в свой адрес и вспомнила о Кеосаяне

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала выпад в ее сторону из-за наряда на инклюзивный детский спектакль. Сообщение было опубликовано в ее официальном телеграм-канале.

К своему посту Симоньян приложила скриншот комментария, где пользователь «отметил» ее лосины, в которых она пришла на мероприятие. Журналистка отметила, что сейчас у нее нет сил на конфликты, потому что ее муж Тигран Кеосаян до сих пор находится в коме. Симоньян добавила, что у некоторых людей нет ни чувства такта, ни души.

Также главред RT рассказала, что ее подкосила ситуация с мужем, и потребовалось время, чтобы вновь начать вести соцсети и общаться с людьми. Симоньян резюмировала, что у нее нет сил на конфликты, особенно сейчас.

Ранее сообщалось о том, что лежащий в коме Кеосаян подал первые признаки жизни.