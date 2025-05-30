Симоньян резко ответила на критику в свой адрес и вспомнила о Кеосаяне
Главред RT Симоньян в ответ на критику заявила, что у нее нет сил на конфликты
Фото: [Фото из личного архива/t.me]
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала выпад в ее сторону из-за наряда на инклюзивный детский спектакль. Сообщение было опубликовано в ее официальном телеграм-канале.
К своему посту Симоньян приложила скриншот комментария, где пользователь «отметил» ее лосины, в которых она пришла на мероприятие. Журналистка отметила, что сейчас у нее нет сил на конфликты, потому что ее муж Тигран Кеосаян до сих пор находится в коме. Симоньян добавила, что у некоторых людей нет ни чувства такта, ни души.
Также главред RT рассказала, что ее подкосила ситуация с мужем, и потребовалось время, чтобы вновь начать вести соцсети и общаться с людьми. Симоньян резюмировала, что у нее нет сил на конфликты, особенно сейчас.
Ранее сообщалось о том, что лежащий в коме Кеосаян подал первые признаки жизни.