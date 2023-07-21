Синдром спящей красавицы: разбираемся, почему мужчинам грозит это необычное расстройство

Городские жители часто сталкиваются с повышенной сонливостью. Ряд факторов влияет на цикл сна. Но иногда такое расстройство может оказаться синдромом «спящей красавицы». Разбираемся, кому он грозит.

«Синдром «спящей красавицы» был описан в прошлом веке немецким неврологом Вилли Кляйне и американским психиатром Максом Левином. При таком расстройстве человек сталкивается с постоянными эпизодами чрезмерной сонливости, в том числе он может проспать несколько суток. Синдром часто возникает у молодых юношей, но иногда и у женщин», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

По словам эксперта, до сих пор неизвестна причина возникновения синдрома Кляйне – Левина. Однако чаще всего его триггером становится вирусная инфекция. Также иногда такое состояние связывают с эмоциональными нарушениями или психозом.

«Кроме того, отсутствует и лечение синдрома «спящей красавицы». Спонтанное его исчезновение так же таинственно, как и его загадочное появление», – заключил эксперт.

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