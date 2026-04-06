Синий чемодан с телом мужчины нашли в лесопитомнике на северо-востоке Москвы

В московском лесопарке произошла страшная находка. В Лианозовском лесопитомнике на северо-востоке столицы местная жительница обнаружила синий чемодан. Открыв его, женщина увидела человеческие останки. На место вызвали полицию. Об этом сообщает «Мослента».

По предварительным данным, погибший — мужчина, личность которого пока не установлена. Смерть наступила примерно 5–7 дней назад. На теле обнаружены колото-резаные раны — смерть была насильственной.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности жертвы и поиск подозреваемых. Обстоятельства происшествия выясняются.

