Ураган «Милтон» во Флориде полностью осушил залив Тампа

Ураган «Милтон», обрушившийся на штат Флорида, «забрал» всю воду из залива Тампа. Об этом пишет газете The New York Times.

Ученые заявляют, что случилось редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон». Ветер разрушительной силы на время высосал всю воду, в результате чего дно залива обнажилось, а уровень воды в районе бульвара Бейшон сильно упал.

Сотрудники экстренных служб Флориды призвали граждан ни в коем случае не отправляться на изучение дна залива, так как в ближайшей перспективе вода может вернуться обратно. Отмечается, что подобный случае произошел не впервые. В 2022 году ураган «Иан» тоже «забрал» всю воду из залива Тампа.

Ранее сообщалось о том, что ураган «Милтон» разрушил не меньше 125 домов.