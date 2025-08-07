Синоптик Вильфанд прокомментировал прогнозы о 45-градусной жаре в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал слухи о возможной 45-градусной жаре в Москве. По его словам, такие температуры маловероятны даже в южных регионах, но климат продолжит теплеть. Об этом сообщает Lenta.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к середине XXI века в России ожидается значительное повышение средних температур. Особенно заметными изменения будут в северных регионах, где потепление происходит быстрее, чем в других частях страны.

Синоптик отметил, что за последние 15 лет участились аномальные погодные явления, которые раньше считались крайне редкими. Это связано с глобальным потеплением, механизмы которого уже хорошо изучены климатологами.

Что касается экстремальной жары, Вильфанд уточнил: температура в +40°С в Москве может стать более частым явлением, но +45°С — маловероятный сценарий даже для южных областей. По его словам, такие прогнозы стоит воспринимать с осторожностью, хотя общий тренд на потепление очевиден.

Ранее климатолог Карнаухов предупредил о возможной 45-градусной жаре в Москве.