СК сообщил новую информацию по делу об убийстве бывшего мэра Самары

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги стала обладательницей дивидендов в размере миллиона рублей, которые причитались дедушке как соучредителю организации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

Кроме того, следователи установили, что обвиняемая выбросила из квартиры мебель, где могли находиться следы содеянного. В настоящее время продолжается выяснение всех подробностей преступления, а еще устанавливается мотив содеянного и способ совершения.

О пропаже Тархова 31 января в полицию сообщил его друг. Как выяснилось, в последний раз супруги выходили на связь в конце декабря. Некоторое время спустя была задержана их внучка, которой позже предъявили обвинение в совершении двойного убийства.

Ранее стало известно, что в семье бывшего мэра Самары нередко случались скандалы. Как рассказал экс-муж обвиняемой, она постоянно ссорилась с близкими людьми из-за финансового вопроса.